França será representada no Oscar por filme de diretor iraniano Jafar Panahi

O filme "Um Simples Acidente", vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2025 e dirigido pelo iraniano Jafar Panahi, representará oficialmente a França no Oscar, anunciou o Centro Nacional de Cinema (CNC), responsável pela seleção, na quarta-feira (17). O longa, falado em persa, foi coproduzido na França.

Apesar do seu reconhecimento internacional ? ao longo de 37 anos de trabalho, Jafar Panahi recebeu importantes distinções e prêmios, entre eles nos festivais de Berlim e Veneza ?, o diretor iraniano nunca havia competido ao prêmio da Academia de Cinema americana.

"A única maneira de concorrer a um Oscar é ser indicado por um país. E o Irã nunca quis que Jafar Panahi o representasse", lembrou Philippe Martin, fundador da Films de Pelléas e coprodutor do longa. "Também estou muito feliz, porque este filme tem uma mensagem política tão forte que quanto mais repercutir, mais será visto, mais será comentado, melhor será", comemorou.