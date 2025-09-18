Itália propõe novo feriado em homenagem a São Francisco de Assis e ao papa Francisco

Um feriado em homenagem ao santo, fundador da ordem franciscana, já existia havia várias décadas, mas foi abolido em 1977 como parte de medidas de austeridade.

Agora, os defensores da proposta querem restabelecer a festa de São Francisco em 4 de outubro, a partir de 2026 ? ano em que se completam 800 anos da morte do santo ?, apesar das preocupações com o possível aumento dos gastos públicos.

"O restabelecimento desse dia de folga é um apelo à paz, à coesão, ao valor da natureza e à lição de fé e espiritualidade de São Francisco", declarou Maurizio Lupi, líder do partido Nós Moderados (centro), autor da proposta, em entrevista à AFP.

Mais feriados

A Itália conta atualmente com 12 feriados nacionais, número ligeiramente superior ao de países como França, Grécia e Suécia (11 cada), mas inferior ao de Chipre (15) e ao de Croácia e Espanha (14).

Na França, o recém-deposto primeiro-ministro François Bayrou provocou indignação ao sugerir a eliminação de dois feriados como forma de reforçar o orçamento em "vários bilhões de euros". Seu sucessor, Sébastien Lecornu, acabou sendo obrigado a abandonar o projeto.