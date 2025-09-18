Ministra criada pela inteligência artificial na Albânia faz primeiro discurso diante do Parlamento

Apresentada em grande estilo há uma semana pelo primeiro-ministro Edi Rama, Diella, uma ministra virtual gerada por inteligência artificial (IA), será responsável pela gestão de contratos públicos na Albânia; O bot discursou pela primeira vez nesta quinta-feira (18) no Parlamento albanês, onde os deputados se reuniram para votar o programa do governo, e foi vaiado pela oposição.

Diella vai gerenciar todas as decisões relacionadas aos editais de licitação pública e aos contratos com empresas privadas. Segundo o primeiro-ministro, conhecido pelas suas ações de propaganda, os processos serão "100% livres de corrupção" e "cada centavo público submetido à licitação será perfeitamente transparente".

A nomeação de uma ministra virtual provocou a ira da oposição. "O objetivo não é outro senão chamar atenção", criticou o ex-primeiro-ministro e líder da oposição Sali Berisha - também acusado de corrupção.