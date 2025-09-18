No Reino Unido, Trump diz estar 'decepcionado' com Putin e defende uso do Exército contra imigração

Starmer anunciou sua intenção de reconhecer o Estado palestino antes mesmo das discussões de segunda-feira (22) na Assembleia Geral da ONU, segundo o jornal The Times. "Estou em desacordo com o primeiro-ministro nesse ponto, é uma das nossas poucas divergências", declarou Trump. "A situação em Gaza é intolerável", respondeu Starmer.

Combate à imigração

Durante a coletiva, Trump também pediu mais firmeza no combate à imigração irregular, mesmo que seja necessário "recorrer ao Exército". Poucas horas antes, pela primeira vez, um migrante foi enviado de volta à França. "É um avanço importante", comemorou Keir Starmer. "Agora precisamos intensificar o processo, o que sempre esteve previsto no acordo, mas é muito importante termos conseguido provar que ele funciona."

Concluído em julho, durante a visita de Estado do presidente francês Emmanuel Macron ao Reino Unido, o acordo está em vigor desde o início de agosto e prevê o retorno à França de migrantes que chegaram ao Reino Unido em botes, em troca do envio ao território britânico de migrantes que estão na França.

"Há pessoas chegando e, como disse ao primeiro-ministro, eu as impediria, não importa se for preciso recorrer ao Exército. Não importa quais meios sejam usados", afirmou o presidente americano. Nos Estados Unidos, Trump lançou uma política de expulsão de imigrantes em situação ilegal. A imigração irregular "destrói os países por dentro", declarou Trump.

Outros voos transportando migrantes para a França estão previstos para esta semana e a próxima, informou o Ministério do Interior britânico ao anunciar o primeiro retorno. Os primeiros migrantes autorizados a vir ao Reino Unido devem chegar "nos próximos dias", vindos da França.