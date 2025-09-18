Protestos contra política econômica levam centenas de milhares de pessoas às ruas na França

Centenas de milhares de pessoas foram às ruas nesta quinta-feira (18) em várias cidades francesas para pressionar o novo primeiro-ministro, Sébastien Lecournu, a abandonar medidas de austeridade previstas no orçamento de 2026. As manifestações visam influenciar as decisões do premiê, que assumiu o cargo no dia 9 de setembro e prometeu que seu governo não será calcado "no imobilismo ou na instabilidade."

No início da noite, Sébastien Lecornu declarou que as "reivindicações" dos manifestantes por mais justiça social e fiscal estão "no centro das consultas" iniciadas com as forças políticas e sindicais desde sua nomeação. O premiê francês também disse que vai "manter o diálogo" e receberá "novamente as forças sindicais nos próximos dias."

Segundo a CGT (Confederação Geral dos Trabalhadores), mais de um milhão de pessoas participaram dos protestos em todo o país. Já as autoridades francesas estimaram o número em mais de 500 mil, cerca de 55 mil apenas em Paris ? contra cerca de 200 mil no dia 10 de setembro durante o movimento "Vamos bloquear tudo", convocado nas redes sociais.