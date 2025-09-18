Retrato desconhecido de Dora Maar assinado por Picasso é apresentado ao público na França

A pintura nunca foi restaurada ou envernizada, mantendo-se em estado bruto desde sua criação. Ela é protegida apenas por hastes simples, o que aumenta seu valor histórico e artístico. Os atuais proprietários herdaram a obra do avô, adquirida durante a ocupação nazista, pouco antes da libertação de Paris, em 1944.

Até recentemente, esse retrato era conhecido apenas por uma imagem em preto e branco no catálogo oficial do artista. Fotografias feitas por Brassaï, amigo próximo de Picasso, em 1944, também confirmavam sua existência. A data de 11 de julho de 1943 está registrada no verso da tela, enquanto a assinatura do pintor aparece discretamente no canto superior esquerdo ? um gesto típico de Picasso ao concluir suas obras.

O leilão da obra está marcado para o dia 24 de outubro, com uma estimativa inicial de € 8 milhões. No entanto, especialistas acreditam que ela será arrematada por um valor muito maior, dado o histórico de vendas de obras de Picasso e o caráter único do retrato. Olivier Picasso, neto do artista, também destacou que retratos de Dora Maar são especialmente raros no mercado francês, sendo mais frequentemente negociados em grandes casas de leilão internacionais.

Dora Maar, mais do que uma musa

Dora Maar, nascida Henriette Théodora Markovitch, foi uma artista de várias facetas que se destacou como fotógrafa e pintora. Seu trabalho começou a ganhar notoriedade nos anos 1930, quando produziu imagens marcantes para o mundo da moda, publicidade e fotografia de rua.

Com um olhar apurado e experimental, Dora explorou técnicas como fotomontagem, colagem e gravura, criando obras que misturavam o absurdo e o poético. Seu engajamento político também se refletia em sua arte: ela fotografou cenas urbanas de Londres, Paris e Barcelona, retratando cegos, sem-teto e crianças em situações de vulnerabilidade, o que a aproximou da fotografia documental com forte carga social.