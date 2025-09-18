Um dos rostos mais famosos da TV nos EUA, Jimmy Kimmel é suspenso após fala sobre Charlie Kirk e ultradireita

No programa, Kimmel ironizou que o país havia "atingido um novo nível no fim de semana, com a turma do MAGA tentando desesperadamente apresentar o assassino de Charlie Kirk como alguém fora do seu espectro político, e ainda tirar proveito disso".

A sigla MAGA corresponde ao slogan de Donald Trump: "Make America Great Again". Durante o programa, o apresentador comparou a reação de Trump à morte do influenciador à perda de um "peixinho dourado", afirmando que não era assim que um adulto lamentava a morte de alguém que chamava de "amigo". As declarações de Kimmel provocaram indignação entre os apoiadores do presidente.

Trump pediu que outros humoristas sejam suspensos

O presidente norte-americano, de volta à Casa Branca desde janeiro, celebrou a suspensão do programa como "uma excelente notícia para os Estados Unidos" em sua rede Truth Social. Trump pediu ainda que outros humoristas, como Jimmy Fallon e Seth Meyers, também fossem retirados do ar. Horas depois do crime, ele havia responsabilizado a "esquerda radical" pelo ataque, alimentando receios de uma escalada de tensões contra a oposição.

A decisão da ABC foi acompanhada de pressões políticas e empresariais. Brendan Carr, chefe da Federal Communications Commission (FCC) e aliado de Trump, chamou as declarações de Kimmel de "verdadeiramente doentias" e ameaçou revisar licenças de emissoras que continuassem a transmitir o programa.

O grupo Nexstar, que controla diversas afiliadas da ABC, anunciou que deixaria de exibir o Jimmy Kimmel Live. O executivo Andrew Alford justificou que "os comentários do apresentador foram ofensivos e insensíveis num momento crítico" e que mantê-lo no ar "não atendia ao interesse público". Carr agradeceu à Nexstar e reforçou que empresas licenciadas pela FCC devem servir ao interesse da população. Kimmel ainda não se manifestou publicamente, mas a suspensão provocou reações de figuras democratas.