'A COP30 acontece no melhor momento para mostrar o que está em jogo na Amazônia', diz filha de Chico Mendes

Durante o festival Brésil en Mouvements, em cartaz até sábado em Paris, o documentário Empate (2019), de Sérgio de Carvalho, resgata a luta de Chico Mendes e dos seringueiros do Acre pela preservação da Amazônia. A RFI entrevistou Ângela Mendes, filha do líder ambiental assassinado em 1988 e presidenta do Comitê Chico Mendes, que participou de um debate sobre o legado do pai e os desafios atuais da causa socioambiental brasileira.

A menos de dois meses do início da COP30, em Belém, Ângela destacou a importância de manter viva a memória da resistência dos povos da floresta. "Quase 40 anos depois do assassinato do meu pai, ainda precisamos continuar resistindo", afirmou. "O filme continua muito atual", lamentou.

Segundo a ativista, os ataques aos territórios indígenas e tradicionais continuam, impulsionados por um sistema "extremamente capitalista e neoliberal", que impõe violência sobre as populações locais. "Esses territórios ainda são muito ameaçados pela ambição e pela cobiça. As populações que vivem neles estão à margem do acesso a políticas públicas estratégicas para garantir seu bem viver."