Comissão Europeia propõe novo pacote de sanções contra a Rússia e busca manter EUA como aliado

Após uma conversa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pediu aos europeus que impusessem tarifas à China e parassem de comprar petróleo russo, a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen prometeu adotar "medidas adicionais" contra Moscou, em um "esforço conjunto" com os EUA.

Trump já havia afirmado estar disposto a aplicar novas sanções contra a Rússia, desde que os europeus interrompessem o comércio de hidrocarbonetos com o país. A venda do produto representa uma das principais fontes de financiamento da guerra contra a Ucrânia, que começou em 2022.

A União Europeia, que aprovou o último pacote de sanções contra a Rússia em 18 de julho, já havia previsto novas medidas envolvendo a compra de hidrocarbonetos russos e circuitos financeiros, como criptomoedas, além de bancos na Rússia e na Ásia Central.

A Comissão Europeia também propôs nesta sexta que a UE pare de importar gás natural liquefeito (GNL) russo mais cedo do que o previsto. "Nosso objetivo é acelerar a eliminação progressiva do gás natural liquefeito russo até 1º de janeiro de 2027", escreveu a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, na rede X.

"Moscou acha que pode continuar sua guerra. Estamos garantindo que ela pague o preço por isso. Hoje, apresentamos nosso 19º pacote de sanções. Cada sanção reduz a capacidade do Kremlin de empreender a guerra. Não vamos parar de pressionar a Rússia até que ela encerre o conflito", escreveu Kallas em outra postagem.