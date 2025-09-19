Dinamarca abandona neutralidade militar com compra inédita de armas e irrita Moscou

A primeira-ministra Mette Frederiksen foi enfática: "A Rússia está nos testando, testando nossa unidade. Não há dúvida de que será uma ameaça à Dinamarca e à Europa por muitos anos".

A resposta de Moscou veio com dureza. O embaixador russo em Copenhague, Vladimir Barbin, classificou a decisão como exagerada e acusou a Dinamarca de se preparar para um confronto direto com uma potência nuclear. "Ninguém jamais considerou ameaçar publicamente uma potência nuclear. Essas declarações serão levadas em consideração", afirmou em nota oficial à imprensa dinamarquesa.

Investimento bilionário

O governo dinamarquês afirma que a compra de mísseis e drones de precisão tem caráter dissuasivo. A medida está alinhada à estratégia da Otan de reforçar a defesa aérea em camadas - interceptando ameaças ainda no ar e neutralizando plataformas de lançamento em território inimigo. O investimento é estimado em cerca de 50 bilhões de coroas dinamarquesas, o equivalente a mais de R$ 35 bilhões.

Segundo o ministro da Defesa, Troels Lund Poulsen, trata-se de uma iniciativa puramente defensiva. "Estamos comprando armas que nunca deverão ser usadas", declarou.

O chefe das Forças Armadas, Michael Wiggers Hyldgaard, reforçou que os sistemas de longo alcance são essenciais para garantir uma defesa robusta e impedir que ameaças cheguem ao território dinamarquês.