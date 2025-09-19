Macron confronta Netanyahu e chama ofensiva em Gaza de 'fracasso'

Ele tentou visitar Israel antes da realização da Conferência Internacional de Alto Nível sobre a Solução Pacífica da Questão da Palestina e a Implementação da Solução de Dois Estados, marcada para a próxima segunda-feira, em Nova York, mas teve sua proposta recusada pelo governo israelense. Ainda assim, declarou que pretende continuar dialogando com o premiê Benjamin Netanyahu, apesar de considerar que o atual governo de extrema direita está minando qualquer possibilidade de paz duradoura.

"Israel obteve avanços únicos em segurança, mas as operações em Gaza são contraproducentes e, devo dizer, um fracasso", afirmou Macron.

O plano francês, já aprovado por ampla maioria na Assembleia Geral da ONU, exclui o Hamas de qualquer papel futuro na governança palestina. Para Macron, o reconhecimento é parte de um processo que deve gerar novos compromissos e comportamentos. Ele também deixou em aberto a possibilidade de sanções econômicas contra Israel, caso a ofensiva militar continue.

O presidente francês negou motivações internas para sua decisão e lamentou que a posição da França esteja sendo distorcida. "Isso nos entristece e nos revolta", disse. Sobre os apelos ao boicote à participação de Israel no Festival Eurovisão da Canção , Macron declarou não ser favorável a boicotes em geral.

Virada diplomática

Diante da escalada militar de Israel em Gaza, a iniciativa francesa de reconhecer oficialmente o Estado palestino ganhou força diplomática, mas enfrenta obstáculos para se traduzir em medidas práticas. O embaixador dos EUA na França, Charles Kushner, chegou a questionar publicamente a iniciativa: "A França vai reconhecer primeiro e esperar o desarmamento depois?", provocou em uma rede social.