Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz começa neste sábado com seis filmes brasileiros em competição

Diretor de longas-metragens como Retratos Fantasmas (2023), Bacurau (2019) e Aquarius (2016), o brasileiro Kleber Mendonça Filho vem a Biarritz apresentar seu novo filme: O Agente Secreto (2025), já premiado em Cannes, que será exibido na sessão de abertura, na noite de sábado.

O filme transporta o espectador para o Brasil de 1977, onde se desenrola a história de Marcelo, um homem que, ao fugir de um passado doloroso, chega ao Recife durante o Carnaval. Kleber Mendonça receberá o "Abraço de Honra" do Festival de Biarritz pelo conjunto de sua obra.

Na mostra competitiva de longa-metragem de ficção, o Brasil será representado por duas produções. O primeiro deles é A Melhor Mãe do Mundo, de Anna Muylaert, que conta a trajetória da catadora de lixo Gal. Para escapar do marido abusivo, ela atravessa São Paulo com os filhos, transformando a fuga em uma suposta aventura. O casal principal é vivido na tela por Shirley Cruz e o cantor Seu Jorge.

Com pré-estreia mundial em Biarritz, o longa As Vitrines, de Flavia Castro, também disputa o prêmio principal.