França: sindicatos pressionam governo para abandonar medidas de economia e prometem novos protestos

Em um comunicado divulgado nesta sexta-feira, os sindicatos exigem "o abandono de todo o projeto" apresentado neste verão europeu pelo ex-premiê François Bayrou. O pacote de medidas proposto pelo ex-chefe do governo incluia o corte de 3.000 cargos de funcionários públicos, a reforma do seguro-desemprego e mudanças no sistema de reembolso de gastos médicos, além de uma discussão sobre a manutenção do feriado do 1º de Maio.

Reunidos pela primeira vez desde 2023 e da mobilização contra a polêmica reforma da Previdência, os sindicatos continuam exigindo "o abandono do aumento da idade legal de aposentadoria" para 64 anos. "Se até 24 de setembro ele não tiver respondido às suas reivindicações, as centrais sindicais se reunirão para decidir rapidamente uma nova jornada de greve e manifestações", alertam.

Negociações salariais

"As centrais sindicais exigem a abertura de negociações salariais em todos os setores e empresas. Sabemos que há um déficit que precisa ser reduzido", mas "isso não pode ser feito apenas às custas dos trabalhadores", afirmou na noite de quinta-feira Marylise Léon, líder do CFDT, o maior sindicato do país, em entrevista à rádio francesa RTL.

Segundo a líder do maior sindicato da França, "a bola está no campo do primeiro-ministro, que nos disse que buscava um compromisso e estava disposto a ceder. Agora queremos provas."

"Estamos em posição de força e exigimos respostas imediatas", acrescentou a líder da CGT (Confederação Geral do Trabalho), Sophie Binet, nesta quinta-feira, em entrevista ao canal France 5. "Não vamos guardar as bandeiras enquanto não tivermos vencido".