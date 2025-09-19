Macron sobe ao topo de Notre-Dame e inaugura torres restauradas com escada monumental inspirada em Da Vinci

O sistema, que permite que quem sobe nunca cruze com quem desce, é uma solução inspirada em um modelo renascentista atribuído a Leonardo da Vinci no castelo de Chambord.

Segundo o diretor de obras, Yoan Malbranque, o projeto foi calculado para suportar até cem pessoas simultaneamente, o equivalente a oito toneladas. A estrutura se adapta ao peso, flexiona levemente e retorna à posição original, como um grande amortecedor natural. "Nunca houve nada igual no mundo", afirmou.

Nova experiência para o público

A visita às torres foi completamente reformulada para oferecer uma experiência imersiva de cerca de 50 minutos, com recursos visuais e sonoros que narram a história da catedral e da cidade. O percurso inclui maquetes, quimeras originais e uma paisagem sonora artística criada em parceria com a Abadia de Noirlac, que acompanha a descida pela torre norte.

Para alcançar o topo, é preciso subir 424 degraus ? por isso, recomenda-se boa condição física. A entrada será limitada a 400 mil visitantes por ano, com ingressos vendidos exclusivamente online por € 16 (cerca de R$ 103). Apenas 19 pessoas poderão acessar o circuito por vez. Desde a reabertura da catedral, prevista para 8 de dezembro de 2024, mais de 8 milhões de visitantes já passaram pelo monumento, consolidando Notre-Dame como o mais visitado da França.

Restauração gigantesca

As obras nas torres fazem parte da segunda fase do projeto de restauração da catedral, com orçamento de € 552 milhões. A torre norte, mais afetada pelo incêndio, passou por reforços estruturais e inspeção dos sinos em fundição especializada. A torre sul, embora poupada pelas chamas, teve vigas substituídas e sua cobertura de chumbo renovada.