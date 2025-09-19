Pressão de Trump transforma liberdade de imprensa em 'censura velada' nos EUA, analisa especialista

"Clima de medo"

A suspensão do humorista Jimmy Kimmel, apresentador de um dos principais late shows da televisão norte-americana, após críticas ao presidente Donald Trump, reacendeu o debate sobre liberdade de expressão e pressão política sobre os meios de comunicação nos EUA. Para a professora sênior de ciências políticas da Universidade de Tours, Élizabeth Sheppard-Sellam, o episódio revela um "clima de medo" instalado nas redações e emissoras, com consequências diretas sobre a pluralidade de vozes no país.

Em entrevista à RFI, Sheppard-Sellam afirmou que, embora juridicamente não seja possível retirar licenças de emissoras por críticas ao presidente, "tudo se torna possível a partir do momento em que as instituições não enfrentam Donald Trump". Segundo ela, há uma série de mecanismos indiretos de pressão que levam grupos de mídia a se autocensurar ou a tomar decisões editoriais por receio de represálias.

A especialista cita o caso de Stephen Colbert, apresentador do Late show, cujo programa foi cancelado pela CBS sob justificativa financeira. "É um pretexto", afirma. "Estamos falando de emissões cultuadas, com boa audiência. As empresas que os produzem, como a Paramount, estão em processo de fusão ou expansão e dependem da aprovação da FCC, agência reguladora do setor audiovisual, hoje sob influência direta do Executivo."

"Censura velada"

Sheppard-Sellam lembra que Trump nomeou o atual chefe da FCC, o que coloca as emissoras em posição vulnerável. "Elas temem não obter validação para seus negócios e às vezes cedem sem que lhes seja sequer pedido para fazê-lo", explica. No caso de Kimmel, não houve solicitação formal, mas o medo se impôs. "Algumas afiliadas da ABC, como a Sinclair, são extremamente conservadoras. Há uma pressão econômica que funciona como censura velada."