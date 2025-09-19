Venezuela lança exercícios militares em ilha no Caribe e acusa os EUA de preparar ofensiva

Em meio à tensão com os Estados Unidos, a Venezuela realiza exercícios militares de três dias na ilha de La Orchila, no Caribe. A operação "Caribe Soberano" é uma resposta ao envio de destróieres norte-americanos à região, usando como pretexto o combate ao tráfico de drogas. Caracas denuncia uma ameaça à soberania, acusa Washington de preparar uma ofensiva e mobilizou navios, caças, milícias e 25 mil soldados.

A ilha, localizada a cerca de 180 quilômetros da costa venezuelana, abriga uma base naval estratégica e está próxima do ponto onde um barco de pesca venezuelano foi interceptado por forças dos EUA no fim de semana.

A manobra militar inclui o deslocamento de 12 embarcações, 22 aeronaves ? entre elas caças ? e 20 barcos da milícia naval especial, segundo o vice-almirante Irwin Raul Pucci. Imagens divulgadas pela televisão estatal mostram peças de artilharia e navios de guerra posicionados na região.