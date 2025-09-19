Veto dos EUA à paz e crise em Gaza reacendem debate sobre Estado palestino na ONU

Os Estados Unidos reiteraram que o Hamas é o responsável pela situação atual e deve depor as armas, que Israel tem o direito de se defender e que mais ajuda humanitária está chegando ao território palestino. "Essa resolução falha em reconhecer a realidade no terreno, o fato de que houve um aumento significativo no fluxo de ajuda humanitária", justificou a diplomata norte-americana Morgan Ortagus, criticando também a ausência de condenação ao Hamas. O embaixador israelense Danny Danon também criticou a proposta, classificando-a como "capitulação".

A indignação entre os demais membros do foi imediata. Representantes da Argélia, Paquistão e Dinamarca denunciaram o fracasso moral do Conselho diante da crise humanitária. "Uma geração corre o risco de se perder, não só pela guerra, mas pela fome e pelo desespero", alertou a embaixadora dinamarquesa Christina Markus Lassen.

Os Estados Unidos permanecem insensíveis à pressão internacional, que se intensificou nas últimas semanas, especialmente após a ONU declarar oficialmente a existência de fome em Gaza, em 22 de agosto, atribuindo a responsabilidade ao Estado israelense. Na última terça-feira, uma comissão independente acusou Israel de cometer genocídio, afirmando que quatro critérios legais já foram cumpridos.

França aposta em reconhecimento palestino

A iniciativa francesa será anunciada na Conferência Internacional de Alto Nível sobre a Solução Pacífica da Questão da Palestina e a Implementação da Solução de Dois Estados em 22 de setembro. O presidente Emmanuel Macron defende que o reconhecimento do Estado palestino integra um plano de paz mais amplo, que busca garantir a segurança de Israel e isolar o Hamas.

Segundo o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot, trata-se de um processo de "maturação progressiva" que reúne países ocidentais e árabes em grupos de trabalho para alinhar visões e fortalecer a declaração conjunta.