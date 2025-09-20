Ataque cibernético abala operações em grandes aeroportos europeus

"Estamos cientes de uma interrupção cibernética em nosso software MUSE em vários aeroportos", informou a empresa fabricante do sistema, acrescentando que o impacto "se limita ao check-in eletrônico de clientes e ao despacho de bagagem". A Collins Aerospace afirma estar trabalhando para resolver o incidente "o mais rápido possível".

A empresa, especializada em processamento de dados na indústria aeronáutica, é uma subsidiária do grupo americano aeroespacial e de defesa RTX.

Recomendações aos passageiros

De acordo com a BBC, o órgão regulador da aviação Eurocontrol informou ter solicitado às companhias aéreas cancelarem metade de seus voos com destino ou partida em Heathrow durante a madrugada, devido a este incidente. O aeroporto aconselha os passageiros a verificarem a situação de seus voos com suas companhias aéreas e a chegarem com bastante antecedência para garantir tempo para as formalidades de check-in.

Em seu site, o Aeroporto de Berlim também indicou que foi afetado por este "problema técnico em um fornecedor". Já na França, o grupo ADP, que administra os aeroportos Roissy-Charles de Gaulle e Orly, em Paris, disse à AFP que não foi afetado pelo incidente.

Ataques cibernéticos e interrupções digitais interromperam o transporte aéreo em todo o mundo nos últimos anos, à medida que o setor depende cada vez mais de sistemas digitais. Em um relatório recente sobre ameaças cibernéticas no setor de aviação, o grupo de defesa e tecnologia Thales previu 27 ataques cibernéticos de ransomware entre janeiro de 2024 e abril de 2025 na aviação, um aumento de 600% em relação ao ano anterior, visando companhias aéreas, aeroportos, sistemas de navegação e subcontratados.