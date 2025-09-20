Caio Bonfim conquista primeiro título mundial de marcha atlética do Brasil

Pioneiro na modalidade

No total, a conta de medalhas brasileiras em Mundiais de Atletismo chega agora a 19, quatro delas em provas da marcha atlética - e todas com Caio Bonfim, de 34 anos. O brasiliense é pioneiro no Brasil nesta disciplina e é o maior medalhista do país em campeonatos mundiais.

As duas primeiras foram de bronze nos 20 quilômetros, em 2017 e 2023, antes de dar um salto de qualidade neste Mundial de Tóquio. A prata e o ouro recompensam uma longa e árdua carreira.

"Difícil não foi aqui. Difícil foi desde o primeiro dia que eu comecei a marchar até chegar aqui. Vencer o preconceito, chegar nessas provas na América do Sul e todo mundo: 'quem é esse cara? Brasil? Brasil não tem nem embaixador' [do esporte]", disse Caio à RFI após vencer a medalha olímpica em Paris, em 2024.

Nesta edição do Mundial de Atletismo no Japão, o Brasil soma três medalha: as duas de Caio Bonfim e a prata de Alison dos Santos conquistada na sexta-feira nos 400 metros com barreiras. Ele chegou inclusive a ser designado campeão durante alguns instantes, após a desclassificação do vencedor, o americano Rai Benjamin. Depois, entretanto, um recurso de Rai foi aceito e o americano foi reclassificado vencedor.

Com AFP