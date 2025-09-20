Em Roma, Flávio Bolsonaro defende anistia, PEC da Blindagem e Zambelli

No discurso para cerca de 80 pessoas presentes no evento, Flávio Bolsonaro voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, "hoje o Supremo manda no Congresso Nacional. As votações são influenciadas por pressão de políticos do Supremo. A partir do momento em que o ministro do Supremo abre um processo contra parlamentares por nada, está colocando atrás das grades parlamentares por nada".

Em seguida, o senador reiterou o apoio à PEC da Blindagem. "Me parece o único instrumento razoável para a sobrevivência do poder legislativo. Essa PEC, para mim, é a PEC da sobrevivência, não a PEC da impunidade", declarou.

Críticas à imprensa e defesa do pai

Ele também criticou a imprensa. Segundo Flávio Bolsonaro, os jornalistas são responsáveis por "premissas falsas". "É falsa a ideia de que mulheres não apoiam Bolsonaro", disse.

O senador voltou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro. "Ele está condenado porque houve uma tentativa de golpe no Brasil. Essa falsa narrativa não podemos admitir, pois atropela todos os princípios constitucionais do país", afirmou.

O filho de Jair Bolsonaro disse que o pai "foi acusado de coisas absurdas e nunca se provou nada contra ele. Em qual país democrático é preciso distorcer, ignorar a Constituição para tirar uma pessoa do jogo político?"