Filme brasileiro sobre violência na adolescência provoca debate ético no Festvial de Biarritz

A trama gira em torno de três adolescentes que, ao voltarem de uma festa, atacam e matam acidentalmente uma mulher em situação de rua. As câmeras de segurança não permitem identificar os autores do crime, mas seus pais ? casais de classe média alta ? reconhecem os filhos e enfrentam um impasse moral: denunciar ou proteger?

"Esse é o dilema do filme. Tratamos dessa discussão ética para entender até onde vai o amor dos pais pelos filhos", explica Pedro Waddington. "É perigoso justificar a impunidade com base no afeto, mas acredito que esse é o cerne do debate que propomos."

A postura ética dos pais é colocada à prova, enquanto cada casal defende pontos de vista distintos. "É um filme sobre parentalidade, responsabilidade e o impacto da internet, que amplifica tudo", acrescenta Rebeca Diniz.

Comparado à série Adolescência

Durante o debate com o público em Biarritz, o filme foi comparado à série britânica Adolescência, produzida pela Netflix, em que um garoto de 13 anos é acusado de matar uma colega de escola.

No longa brasileiro, o crime abala profundamente a vida dos pais. Embora compartilhem sentimentos de culpa e angústia, suas reações são opostas. Apesar da repercussão do caso, nem todos estão dispostos a revelar à polícia o que realmente aconteceu.