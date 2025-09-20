França pretende reagir a represálias de Israel a reconhecimento do Estado da Palestina

Emmanuel Macron manifestou indignação com o que considerou uma ofensa a "toda" a França e defendeu sua iniciativa diplomática que, em sua avaliação, representa uma "mão estendida" a Israel para uma "paz duradoura".

Em Tel Aviv, a mensagem foi recebida como uma afronta. Israel poderia fechar o consulado francês em Jerusalém ou reduzir a cooperação militar e de defesa com Paris. Essas medidas significativas não chegariiam, no entanto, a uma ruptura diplomática, segundo diplomatas franceses e israelenses entrevistados pela AFP.

Trocas de farpas em público

Mesmo assim, "muito barulho" é esperado, confidenciou um deles, prevendo discussões verbais públicas entre lideranças dos dois países. Emmanuel Macron é considerado persona non grata em Israel até segunda ordem, embora tenha "se oferecido para ir até lá" antes do reconhecimento oficial da Palestina, para explicar sua decisão. Uma fonte próxima ao presidente garante que ele mantém contato com Benjamin Netanyahu, com quem conversou no domingo passado (14).

Paris permanece discreta sobre as represálias planejadas, mas promete uma resposta forte, baseada no princípio da reciprocidade. Denis Bauchard, ex-embaixador e pesquisador do Instituto Francês de Relações Internacionais (IFRI), menciona, por exemplo, medidas relativas a vistos diplomáticos. Segundo ele, a embaixada israelense na França está "superlotada", com "um número enorme de pessoas portadoras de passaportes diplomáticos, embora sua atividade esteja claramente mais voltada para os serviços de inteligência".

A diplomacia francesa garantiu que "jamais comprometerá" a "segurança das embaixadas estrangeiras" e refutou qualquer tentativa de reduzir a proteção concedida ao embaixador israelense em Paris.