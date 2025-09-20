Kleber Mendonça Filho é homenageado na abertura do Festival de Biarritz com exibição de O Agente Secreto

Antes da projeção na Gare du Midi ? um dos principais espaços do festival ? ele recebeu o "Abraço de Honra", homenagem concedida pelo conjunto de sua carreira. A distinção celebra artistas e intelectuais que representam a América Latina. Antes dele, os mexicanos Gael García Bernal e Alfonso Cuarón também foram agraciados.

Ao receber o troféu, Kleber Mendonça Filho agradeceu aos organizadores "por todas as imagens da América Latina que o festival exibe há mais de 30 anos". Em referência ao nome do prêmio ? Abraço de Honra ?, o cineasta contou que, durante as filmagens de O Agente Secreto, pesquisou "a melhor maneira de filmar um abraço". Em tom bem-humorado, acrescentou: "Os brasileiros gostam de acreditar que dão os melhores abraços", arrancando risos e aplausos do público.

O presidente do festival, Serge Fohr, destacou que a homenagem ao diretor pernambucano coincide com o "Ano do Brasil na França", celebrado em 2025.

Diretor de filmes como Retratos Fantasmas (2023), Bacurau (2019) ? vencedor do Prêmio do Júri em Cannes ? e Aquarius (2016), Kleber transporta, desta vez, o espectador para o Brasil de 1977, em plena ditadura militar. É nesse contexto que se desenrola a história de Marcelo, protagonista de O Agente Secreto, um homem que, fugindo de um passado traumático, chega ao Recife durante o Carnaval.

O longa marca a primeira colaboração entre Kleber Mendonça Filho e o ator Wagner Moura. A parceria rendeu frutos: o diretor conquistou a Palma de Ouro de Melhor Direção em 2025, enquanto Moura levou o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes deste ano.