O electro ensolarado da dupla franco-brasileira PPJ: 'música para ser feliz'

PPJ - sigla para Páula Povoa Junto - é uma dupla que propõe uma mistura muito original de ritmos do Brasil com techno europeu. A banda surgiu em plena pandemia de Covid-19 e emplacou o hit "Primavera", que faz sucesso até hoje nas plataformas musicais. Neste mês, o duo lançou "Bus Stop Please", um remix de uma faixa de Fat Boy Slim.

Daniella Franco, da RFI

Formada pela cantora franco-brasileira Páula e o DJ francês Povoa, a PPJ propõe faixas ensolaradas, unindo electro ao baile funk, samba, forró e outros ritmos do Brasil. A mistura conquistou o público europeu, que nem sempre compreende as letras, cantadas em português, mas aprecia as sonoridades. "É uma música para ser feliz", resume Páula.