Otan mobiliza caças na Polônia para proteger espaço aéreo de invasões russas

A Otan anunciou na sexta-feira ter interceptado três MiG-31 russos que teriam entrado no espaço aéreo estoniano, provocando protestos da aliança e da União Europeia contra uma nova "provocação" russa. A Estônia, que relatou na sexta-feira essa violação "sem precedentes" de seu espaço aéreo, afirmou ter solicitado à Otan a ativação do Artigo 4 do tratado fundador da aliança, que prevê consultas entre os aliados em caso de ameaça a um deles.

"Essa violação é completamente inaceitável", denunciou a primeira-ministra estoniana, Kristen Michal, na rede X. A Polônia já havia feito esse pedido na semana anterior, após a intrusão de drones russos em seu território.

Aumento da tensão

A porta-voz da Otan, Allison Hart, também denunciou na rede X "mais um exemplo de comportamento perigoso da Rússia". Para a chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, ex-primeira-ministra da Estônia, o incidente ? que marca a terceira violação do espaço aéreo da UE em apenas alguns dias ? "aumenta ainda mais as tensões na região".

O secretário-geral da aliança atlântica, Mark Rutte, elogiou a resposta "rápida e decisiva" da organização e disse ter conversado com o primeiro-ministro estoniano, Kristen Michal.

O incidente ocorre em um momento de alta tensão entre a Rússia e os países da Otan. Na semana passada, cerca de 20 drones russos invadiram o espaço aéreo polonês, três dos quais foram abatidos por aeronaves polonesas e caças F-35 holandeses ? uma manobra inédita da organização desde sua fundação, em 1949. Poucos dias depois, a Romênia também denunciou a violação de seu espaço aéreo por um drone russo.