Ratificação recorde permite entrada em vigor de 'histórico' Tratado do Alto Mar em janeiro de 2026

"Esse espaço do alto-mar, por onde passam todos os dias dezenas de milhares de navios e porta-contêineres, onde todas as empresas podiam extrair os recursos do mar como quisessem, não tinha nenhuma jurisdição. Podia-se fazer o que se quisesse", explica.

Com o texto ratificado nesta sexta-feira, esse vácuo chegará ao fim, com a entrada do texto em vigor em janeiro de 2026. O Acordo para a Conservação e o Uso Sustentável da Biodiversidade Marinha em Áreas além das Jurisdições Nacionais (BBNJ, na sigla em inglês), conhecido como Tratado do Alto Mar, é primeiro pacto internacional juridicamente vinculante sobre o tema.

O objetivo do acordo é proteger a vida marinha no alto-mar, que desempenha um papel essencial para a saúde do planeta. Para conter o colapso da biodiversidade dos oceanos e sua degradação pelo aquecimento global e por todos os tipos de poluição, o tratado permitirá a criação de áreas marinhas protegidas em águas internacionais.

"Isso significa que haverá sanções, especialmente em caso de impactos ambientais que possam prejudicar essa parte gigantesca do planeta", ressalta Olivier Poivre d'Arvor.

Implementação pelas COP Oceano

Cada atividade econômica será submetida a um estudo obrigatório sobre seu impacto ambiental. Os países em desenvolvimento terão, pelo menos em teoria, a garantia de que os países ricos compartilharão de forma justa os benefícios dos recursos genéticos, dos conhecimentos e das tecnologias do mar.