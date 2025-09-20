Tribunal do Equador suspende polêmico referendo de Noboa para instalar Constituinte

A proposta de instalar uma Assembleia Constituinte por referendo, com o objetivo de redigir uma nova Carta Magna com leis mais severas, foi justificada por Noboa como uma medida para enfrentar os grupos de narcotráfico que atuam no país.

O Equador era considerado uma ilha de paz entre os países produtores de cocaína ? Colômbia e Peru ?, mas nos últimos seis anos os homicídios aumentaram mais de 600%. O país enfrenta uma escalada de violência provocada pela disputa de poder entre cerca de 20 grupos narcotraficantes, que Noboa combate com medidas excepcionais e a mobilização de militares nas ruas.

Restabelecimento de bases estrangeiras

Em junho, o Parlamento, de maioria governista, aprovou uma reforma constitucional sobre o restabelecimento de bases militares estrangeiras, que também deverá ser submetida a referendo. Os eleitores decidirão se concordam ou não com a eliminação da proibição, presente na atual Constituição, do estabelecimento dessas bases ? que já existiram no país. Até 2009, militares dos Estados Unidos estavam baseados em Manta (sudoeste) para realizar operações antidrogas.

A convocação direta da consulta popular, sem revisão prévia dos juízes sobre a formação da Constituinte, foi uma tentativa de Noboa de contornar a Corte. O presidente propõe que a Assembleia seja composta por 80 membros eleitos nas urnas. O referendo estava previsto para novembro.

Segundo Noboa, a atual Constituição do Equador, em vigor desde 2008, permite a convocação de um referendo.