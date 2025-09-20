Zelensky anuncia reunião com Trump na ONU e deve pedir novas sanções contra Rússia

Essa nova reunião entre Zelensky e Trump é anunciada em um momento em que a Rússia intensifica seus ataques contra a Ucrânia. Donald Trump emitiu ultimatos, ameaçando com sanções, para pressionar Vladimir Putin a aceitar um compromisso para um cessar-fogo no conflito. No entanto, o presidente russo não cedeu, e o líder americano não colocou suas ameaças em prática.

Sanções contra a Rússia?

Donald Trump declarou estar disposto a impor novas sanções contra a Rússia, mas com a condição de que os europeus parem de comprar hidrocarbonetos russos ? cujas vendas são uma das principais fontes de financiamento da máquina de guerra de Moscou contra a Ucrânia.

"Acho que todos entendem, inclusive Donald Trump, que a Rússia é o único obstáculo para o fim das hostilidades. Nessa situação, o que Trump vai fazer? Não está muito claro, porque, além de impor novas sanções contra a Índia, todo o resto está em suspenso", reagiu o deputado ucraniano Oleksyi Honcharenko em entrevista a enviada especial da RFI a Kiev, Anastasia Becchio.

"Fala-se muito de Trump, mas há coisas que a Europa não faz. Não dá para discordar dele quando pergunta por que a Europa continua comprando bilhões de euros em hidrocarbonetos e outros produtos russos", completou o deputado.

Zelensky considera que Vladimir Putin não quer a paz e só a aceitará se for forçado. Trump, por outro lado, se mostrou muito mais otimista e chegou a receber o presidente russo com pompa no Alasca neste verão. Mas desde então, declarou estar decepcionado com Putin, afirmando na quinta-feira que o líder russo "o decepcionou".