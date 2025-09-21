À espera de novo tufão, filipinos se revoltam contra corrupção em projetos de adaptação climática

Os projetos de controle de enchentes estão no centro do maior escândalo de corrupção das Filipinas em décadas. O caso já levou à queda do presidente do Senado e de Martin Romualdez, presidente da Câmara dos Deputados e primo do chefe de Estado. A polêmica virou manchete e a questão esteve no centro do discurso do Estado da Nação do presidente Ferdinand Marcos, em julho, após várias semanas de graves inundações no arquipélago.

"Se há orçamento para projetos fantasmas, por que não há orçamento para o setor da saúde?", questiona Aly Villahermosa, uma estudante de enfermagem de 23 anos, que considera o desvio de verbas públicas "verdadeiramente vergonhoso".

Teddy Casino, presidente da Bagong Alyansang Makabayan, uma aliança de organizações de esquerda, exige a devolução dos fundos e a prisão dos responsáveis.

"As pessoas estão indo às ruas e expressando sua indignação na esperança de pressionar o governo a realmente fazer seu trabalho", explica. Os manifestantes também se reuniram em uma avenida emblemática dos protestos que depuseram Ferdinand Marcos, pai do atual presidente, em 1986.

Pagamentos em dinheiro

O presidente Ferdinand Marcos Jr., que disse compreender a indignação da população, pediu que as manifestações continuassem pacíficas. Mas jornalistas da AFP viram grupos de jovens atirando pedras e garrafas contra policiais e incendiando os pneus de um caminhão perto de uma ponte que leva ao palácio presidencial.