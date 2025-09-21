Como em todo Brasil, brasileiros de Paris realizam atos contra anistia e PEC da Blindagem

Dois atos no formato "flashmob" foram realizados em Paris neste domingo (21) em apoio à mobilização nacional contra a anistia e a PEC da Blindagem. Protestos também foram convocados em outras cidades europeias, como Londres, Lisboa e Berlim.

As manifestações em Paris foram organizadas por vários coletivos brasileiros na França, como o Memórias da Resistência Brasileira na França 2016-2023, o Alerte France Brésil e o núcleo do PT no país, com apoio da Fibra Internacional Brasileira contra o Golpe e pela Democracia. Eles convidaram todos os brasileiros e brasileiras de Paris e região a se juntarem ao povo que está nas ruas do Brasil neste domingo para participar do Ato/Flashmob #AnistiaNão.

Na França, qualquer manifestação pública precisa de autorização das autoridades de segurança para acontecer. Os coletivos brasileiros informaram que não tiveram tempo hábil para solicitar a licença para o protesto de hoje e, por isso, realizaram os atos em eventos já previstos há muito tempo.