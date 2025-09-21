"Homenageado em Biarritz, Kleber Mendonça Filho celebra reconhecimento internacional

O cineasta pernambucano diz ter buscado inspiração no filme Cabra Marcado para Morrer (1984), de Eduardo Coutinho. "Se você assistir àquele filme, verá que ele tem a lógica do nosso país. É uma lógica de profunda injustiça. Mas é o tipo de narrativa sobre o Brasil que me interessa muito", diz. "Em O Agente Secreto, quis desenvolver algo que fosse muito autêntico, muito humano, que tivesse muito amor, mas que também tivesse essa lógica extremamente cruel do nosso país", explica.

O filme apresenta elementos de realismo fantástico, como a história da perna humana encontrada dentro de um tubarão. Kleber explica: "Essa história da perna cabeluda não é uma criação minha. É uma lenda urbana que surgiu nos anos 1970 como um antídoto do jornalismo para poder contar histórias que não estavam sendo permitidas por causa da censura". Ele detalha: "Se alguma coisa acontecia envolvendo a polícia e situações de violência ? seja de homofobia ou de preconceito ? quando a polícia chegava num parque e espancava as pessoas, como os jornalistas não podiam dizer o que realmente aconteceu, eles inventaram a perna cabeluda que atacava". É uma lenda que ele ouviu desde criança.

Kleber procurou juntar fábula com realidade. "Recife é uma cidade litorânea e, nos últimos 30 anos, passou a ter um problema real de ataques de tubarão. Então, de alguma maneira, isso também compõe a realidade local", continua.

Cinema como ferramenta da democracia

Antes de se tornar um cineasta reconhecido, Kleber foi crítico e programador de cinema. Em 2022, recebeu uma missão especial do Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz. Referência de peso do audiovisual brasileiro e já premiado no exterior, teve o desafio de elaborar uma lista de filmes representativos da filmografia brasileira para a programação Focus Brésil, que aconteceu em paralelo à mostra competitiva. Naquela época, em entrevista à RFI, o diretor já denunciava a instabilidade democrática no país e defendia o cinema como ferramenta de resistência ? uma posição que manteve nos últimos anos.

"Nesse momento, o Brasil voltou à estrada democrática", avalia. Kleber diz que o país "abandonou essa estrada de maneira muito cínica a partir de 2016, quando houve um golpe contra uma presidente que, hoje está absolutamente comprovado, não fez nada. E isso abriu as portas para uma extrema direita cada vez mais delirante tomar conta e virar de cabeça para baixo uma sociedade que tinha sido reconstruída como democrática".