Israel diz que 'não haverá Estado palestino' reconhecido por Reino Unido, Austrália e Canadá

Mais cedo, o Ministério das Relações Exteriores de Israel havia rejeitado a declaração "unilateral" de reconhecimento de um Estado palestino por parte dos países ocidentais. "Essa declaração não favorece a paz, pelo contrário, desestabiliza ainda mais a região e compromete as chances de alcançar uma solução pacífica no futuro", acrescentou a nota.

Reino Unido, Austrália e Canadá reconhecem o Estado da Palestina

O reconhecimento do Estado palestino por Austrália, Canadá e Reino Unido representa uma mudança radical na política externa dessas três grandes potências. Nos últimos meses, vários países tradicionalmente aliados de Israel deram o passo simbólico de reconhecer a soberania da Palestina, em um contexto marcado pela intensificação da ofensiva militar na Faixa de Gaza, iniciada após o ataque sem precedentes do movimento radical Hamas contra o território israelense em 2023.

Reino Unido e Canadá foram os primeiros países do G7 a reconhecer o Estado palestino. "O Reino Unido reconhece formalmente o Estado da Palestina para reviver a esperança de paz entre palestinos e israelenses, e uma solução de dois Estados", afirmou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em uma publicação na rede social X.

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, declarou que seu país "oferece sua colaboração para construir a promessa de um futuro pacífico, tanto para o Estado da Palestina quanto para o Estado de Israel". Ao fazer seu anúncio, o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, disse que seu país "reconhece as legítimas e antigas aspirações do povo palestino de ter um Estado próprio".

O Ministério das Relações Exteriores de Portugal havia informado na sexta-feira que o país também "reconheceria o Estado da Palestina" neste domingo.