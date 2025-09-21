Jovem brasileiro Rafael Câmara é aposta da Ferrari para futuro da F1

Desde que passou a ser piloto da Ferrari, Rafael foi campeão da Fórmula Regional Europeia (Freca) em 2024 e da F3 neste ano.

"Eu não esperava começar tão bem quanto a gente começou. Conseguimos manter um ritmo forte durante todo o campeonato. O trabalho que fizemos antes dessa temporada da Fórmula 3 começar também foi muito importante. A equipe [Trident] fez um trabalho incrível", avaliou Câmara.

Além do talento, o brasileiro disse que o apoio da Ferrari tem sido muito importante para seu desenvolvimento pessoal e profissional.

"A Ferrari ajudou bastante a minha carreira, desde a preparação para o fim de semana até gerir melhor os dias de treinos e corridas, além da parte técnica. Desde que entrei na academia [da Ferrari], eu passei a ter mais responsabilidade. Com o tempo, eu fui amadurecendo bastante. O tempo que passo em Maranello desde que me mudei para lá tem sido muito importante neste processo. Têm sido anos ótimos para meu desenvolvimento e, agora, acho que o trabalho está aparecendo", contou Rafael Câmara.

Tão perto da Fórmula 1

Pernambucano do Recife, Rafael disse que foi um sonho ter competido na Fórmula 3. "Estar no mesmo fim de semana da Fórmula 1 é sensacional. Quando comecei, não esperava chegar onde estou hoje. E quero ir além", afirmou.