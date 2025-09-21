Operações em aeroportos europeus começam a se normalizar após ciberataque

Em outros locais da Europa, a situação estava em processo de melhora, apesar de a pane provocada pelo ciberataque ainda não ter sido 100% resolvida.

A "grande maioria dos voos" continuou sendo realizada graças à colaboração com as companhias aéreas, informou um comunicado divulgado neste domingo pelo aeroporto de Heathrow, em Londres.

O mesmo ocorreu em Dublin. Segundo uma mensagem publicada no X, o aeroporto irlandês previa operar normalmente durante todo o domingo.

Em Berlim, "tudo agora funciona sem problemas e sem qualquer contratempo", garantiu um comunicado. "Todos os parceiros do aeroporto, as companhias aéreas e as empresas de assistência em solo já se adaptaram à situação".

Passageiros devem entrar em contato

Todos esses aeroportos, no entanto, pedem aos passageiros que entrem em contato com as companhias aéreas e cheguem com bastante antecedência para embarcar em seus voos.