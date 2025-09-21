Papa Leão XIV expressa solidariedade aos palestinos da 'terra martirizada' de Gaza

Israel lançou na terça-feira (16) uma ofensiva aérea e terrestre de grande escala sobre a cidade de Gaza, com o objetivo declarado de aniquilar o Hamas. O ataque do movimento radical palestino em 7 de outubro de 2023, em Israel, desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

Neste domingo, pelo menos seis pessoas já foram mortas no território palestino, informou a Defesa Civil de Gaza. A organização contabilizou, no sábado, cerca de 90 mortes em todo o enclave, a maioria na cidade de Gaza.

Críticas da comunidade internacional

A nova fase da ofensiva é amplamente criticada pela comunidade internacional. Ela provoca a fuga de centenas de milhares de habitantes para o sul do território, já completamente devastado por quase dois anos de guerra e numa situação de grave crise humanitária. Nessa semana, uma comissão de investigação independente da ONU acusou Israel de genocídio na Fraixa de Gaza.

Cerca de dez países devem reconhecer o Estado palestino nesta segunda-feira, na ONU, em Nova York. A solução de dois Estados é apontada pela França e pela Arábia Saudita, que lançaram a iniciativa, como a única solução para o conflito.

Israel foi alvo de disparos e afirma ter matado atirador do Hamas

O exército israelense afirmou neste domingo ter matado um atirador de elite do movimento islamista palestino Hamas em Gaza. O irmão do suspeito, que é diretor do principal hospital do território palestino, denunciou a acusação como uma "mentira".