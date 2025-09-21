Sanseito, a nova cara da extrema direita que agita a política japonesa

Marginal até pouco tempo atrás, o Sanseito passou de uma para 14 cadeiras no Senado. Esta é a primeira vez que um partido populista de extrema direita, criado há apenas cinco anos, alcança tamanho espaço no Parlamento do Japão.

Por trás desse sucesso eleitoral, um homem personifica a mudança: Sohei Kamiya, ex-membro do Partido Liberal Democrata (PLD), que construiu sua reputação nas redes sociais durante a pandemia de Covid-19. Antivacina, conspiracionista e xenófobo, ele conseguiu impor com sucesso a questão da imigração no debate público, com um tom radical.

"O que surpreende no Sanseito é a capacidade do partido de conquistar participação em um país já muito conservador", analisa o sociólogo César Castellvi, especialista em Japão da Universidade Paris-Cité.

"O principal partido liberal, o LDP, já tem posições que podem ser extremas, mas o Sanseito conseguiu ganhar terreno mesmo assim", completa. O avanço do jovem partido pode ser explicado por uma combinação de fatores sociais que o Japão está descobrindo rapidamente.

Imigração 'mais visível'

Nos últimos 15 anos, o arquipélago passou por profundas mudanças. Os estrangeiros representam apenas 3% da população, mas seu número dobrou em 10 anos, para compensar o colapso demográfico no país. A necessidade de mão de obra em setores sob pressão levou o Japão a abrir suas portas à imigração temporária, trazendo trabalhadores não qualificados do Sudeste Asiático para trabalhar na construção civil, agricultura, indústria e restaurantes.