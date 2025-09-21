Trump garante que defenderá Polônia e países bálticos em caso de escalada russa

A Itália, que desempenha uma missão de policiamento aéreo no Báltico dentro da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), assim como a Suécia e a Finlândia, enviaram aviões para interceptar os três caças russos.

Moscou negou qualquer violação do espaço aéreo do país báltico. "Em 19 de setembro, (...) três caças russos MiG-31 realizaram um voo programado da Carélia para um campo de aviação na região de Kaliningrado", um enclave russo situado entre a Lituânia e a Polônia, informou o Ministério da Defesa da Rússia, por meio do Telegram.

Reunião do Conselho de Segurança da ONU

O Ministério das Relações Exteriores da Estônia anunciou neste domingo que o Conselho de Segurança da ONU realizará uma reunião na segunda-feira para tratar do incidente.

É a primeira vez, em 34 anos de adesão da Estônia à ONU, que esse país ? membro da União Europeia e da OTAN, e firme apoiador da Ucrânia ? solicita oficialmente uma reunião de emergência do Conselho de Segurança.

"Isso mostra a dimensão sem precedentes das ameaças representadas pela Rússia agressiva à estabilidade da Europa", comentou no X o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriï Sybiga.