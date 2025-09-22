'Chegou o momento da paz': França reconhece o Estado da Palestina na ONU

Na visão do presidente francês, "esse reconhecimento abre o caminho para uma negociação útil tanto para israelenses quanto para palestinos. Esse caminho é o do plano de paz e segurança para todos que a Arábia Saudita e a França submeteram à votação desta Assembleia, que o aprovou por ampla maioria."

Em um discurso que buscou equilíbrio, o presidente pediu a libertação dos 48 reféns israelenses sequestrados pelo Hamas e afirmou que "nada justifica a continuação da guerra em Gaza". Segundo ele, "existe uma solução para romper o ciclo da guerra e da destruição."

A França havia anunciado em julho sua intenção de reconhecer o Estado da Palestina, abrindo caminho para uma iniciativa semelhante de outros países ocidentais, especialmente o Reino Unido.

"Não podemos mais esperar"

"O tempo da paz chegou, pois estamos a instantes de não mais poder alcançá-la", disse Emmanuel Macron. "Alguns dirão que é tarde demais, outros dirão que é cedo demais. Uma coisa é certa: não podemos mais esperar."

Durante a cúpula, realizada na véspera do primeiro dia do debate geral da 80ª sessão da Assembleia Geral da ONU, outros cinco Estados devem formalmente tomar a mesma decisão.