Hamas divulga vídeo de refém israelo-alemão vivo e mantido em Gaza

Nas imagens, divulgadas pelas Brigadas Ezzedine al-Qassam, Alon aparece com uma camiseta preta, dirigindo-se ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele pede que o governo israelense negocie a libertação dos reféns ainda mantidos em Gaza e convoca sua família a continuar participando das manifestações contra Netanyahu, como forma de pressionar por avanços. A gravação mostra o jovem falando diante de uma televisão que exibe declarações do premiê.

Perda de visão no olho direito

A AFP informou que não conseguiu verificar a autenticidade nem a data da gravação. Segundo os pais do rapaz, Alon apresenta perda de visão no olho direito, está visivelmente magro e em sofrimento. Eles apelam para que ele receba atendimento médico e afirmam que o destino do filho ? e dos demais reféns ? está "nas mãos de Netanyahu e de seu gabinete". "Não quebrem o coração do povo de Israel. A mensagem mais urgente hoje é trazer Alon e todos os reféns de volta para suas famílias", disseram.

Em 5 de setembro, o Hamas já havia divulgado outra gravação de Alon, ao lado de Guy Gilboa-Dalal, também sequestrado. Dos 251 reféns levados em 7 de outubro, 47 seguem em poder do grupo palestino, segundo dados oficiais israelenses. Destes, 25 são considerados mortos pelas Forças de Defesa de Israel.

O ataque de outubro deixou 1.219 mortos em Israel, a maioria civis, segundo levantamento da AFP com base em dados oficiais. As ofensivas militares israelenses em Gaza, por sua vez, causaram 65.344 mortes, também majoritariamente civis, segundo o Ministério da Saúde local ? cujos dados são considerados confiáveis pela ONU.

