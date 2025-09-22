Macron mira legado internacional apesar dos riscos ao reconhecer Estado palestino em gesto histórico

No Palácio do Eliseu, o entorno de Macron exalta sua liderança e rejeita críticas de que a medida seria precipitada, especialmente diante do fato de que reféns israelenses capturados em 7 de outubro ainda estão sob controle do Hamas ? cuja desmobilização era, até então, uma condição para qualquer avanço.

Antes de subir à tribuna da ONU, Macron planejou uma sequência simbólica: encontrará representantes das sociedades civis israelense e palestina, reforçando o caráter político e humanitário da iniciativa. O presidente francês está ciente de que suas palavras marcarão uma virada diplomática para a França e para seu próprio legado.

A medida representa uma virada diplomática significativa: a França se tornará o primeiro país do G7 a dar esse passo. Macron justificou a decisão como parte de um plano de paz mais amplo, afirmando que o reconhecimento é uma condição prévia para isolar o Hamas.

"Os palestinos querem uma nação, querem um Estado, e não devemos empurrá-los para o Hamas", declarou o presidente francês.

A decisão, amadurecida desde abril, quando Macron visitou El-Arich, no Egito, em meio ao bloqueio israelense, foi motivada pela deterioração da situação humanitária na Faixa de Gaza. Embora inicialmente vista como uma iniciativa solitária, o presidente francês chegou a Nova York acompanhado por uma dezena de países, incluindo membros do G7, para reforçar que há apoio internacional à proposta.

Persona non grata

Macron, considerado persona non grata em Tel Aviv, desejava visitar Israel antes do anúncio, mas não foi recebido. Optou então por se dirigir diretamente aos israelenses por meio de uma entrevista à emissora N12, afirmando que sua proposta visa a paz regional e que os ataques militares contra civis palestinos prejudicam a "imagem de Israel".