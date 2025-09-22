Milhares de pessoas protestam na Itália contra ‘genocídio’ de Israel em Gaza

Em Milão, no norte do país, houve confrontos violentos entre manifestantes e policiais nas proximidades da estação central. Participantes lançaram pedras e cadeiras contra as forças de segurança, e dezenas chegaram a invadir a estação, sendo em seguida dispersados com gás lacrimogêneo.

Em Bolonha, também no norte, mais de 10 mil pessoas participaram dos protestos, segundo a polícia local. Um grupo bloqueou uma estrada, antes de ser dispersado com jatos d'água. Houve ainda manifestações em Turim, Florença, Nápoles, Bari, Palermo, Gênova e Livorno. Nessas duas últimas cidades, trabalhadores portuários bloquearam as docas, segundo agências italianas.

A mobilização ocorre no mesmo dia em que diversos países discutem o reconhecimento do Estado da Palestina na ONU ? como fizeram Reino Unido, Austrália e Canadá no domingo (19). A Itália, no entanto, liderada pelo governo ultraconservador de Giorgia Meloni, ainda não considera essa possibilidade.

Governo adota postura cautelosa em relação à guerra em Gaza

O governo italiano, ideologicamente próximo ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adota uma postura cautelosa em relação à guerra em Gaza. Apesar de Meloni ter expressado preocupação com a ofensiva israelense, Roma evita reconhecer o Estado palestino e resiste às sanções comerciais propostas pela União Europeia. O governo afirma, no entanto, que não vende mais armas a Israel desde 7 de outubro de 2023.

Segundo uma pesquisa recente do instituto Only Numbers, 63,8% dos italianos consideram "extremamente grave" a situação humanitária em Gaza, e 40,6% apoiam o reconhecimento de um Estado palestino.