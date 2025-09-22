Medida de Trump contra mulher de Moraes repercute no exterior: ‘Vingança’

A crise teve início meses antes, quando o STF iniciou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de conspirar para se manter no poder após sua derrota nas eleições de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva. O processo, conduzido por Alexandre de Moraes, culminou em uma condenação histórica: 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. A decisão provocou forte reação do governo norte-americano, que passou a acusar o magistrado de perseguição política contra Bolsonaro, aliado ideológico do presidente Donald Trump.

"Vingança"

Em julho, Moraes já havia sido alvo de sanções econômicas por parte dos EUA, sob alegação de "orquestrar uma caça às bruxas" contra opositores. A inclusão de sua esposa no pacote de medidas representa uma ampliação da ofensiva, amparada pela Lei Magnitsky Global, que permite punir não apenas os autores diretos de abusos, mas também familiares e entidades que se beneficiem dessas ações.

Segundo o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, as sanções visam "responsabilizar Moraes por abuso de autoridade, censura e perseguição política". O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o governo continuará "mirando quem oferece apoio material às violações atribuídas ao juiz".

A medida repercutiu amplamente na imprensa internacional, com diferentes veículos destacando o caráter inédito e controverso da ação. O jornal francês Le Monde publicou que "a administração norte-americana exerce pressão crescente contra autoridades judiciais brasileiras", e detalhou que as sanções contra Viviane Barci de Moraes e uma empresa familiar incluem congelamento de bens e proibição de transações com cidadãos norte-americanos. O periódico também contextualizou a decisão como parte de "uma crise diplomática em curso entre os dois países".

A edição suíça do jorrnal 20 Minutes adotou tom mais incisivo, afirmando que "Trump se vinga da esposa do juiz", e que Viviane "perde toda oportunidade de negócios nos EUA" por causa das decisões judiciais do marido. A versão francesa do mesmo veículo destacou que "os Estados Unidos se voltam contra a esposa do juiz brasileiro que condenou Bolsonaro", e que Washington acusa Moraes de "violar direitos humanos e censurar opositores".