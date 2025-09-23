Cientista explica como o café preserva a saúde cerebral e pode prevenir Alzheimer

A cafeína protegeria o cérebro de pelo menos duas maneiras. Primeiramente, a substância parece ter um efeito anti-inflamatório observado em estudos com coortes - grupos de pacientes controlados periodicamente.

Os cientistas tiveram a possibilidade de analisar os cérebros, após a morte, de participantes das pesquisas que viviam no Havaí. "Este estudo foi muito claro. Quando olhamos para o cérebro dessas pessoas, existe um componente inflamatório em menor escala nas pessoas que tomavam café. Pudemos observar também um efeito na função neuronal", diz a neurocientista.

"Mesmo em repouso, os neurônios continuam em ação a uma frequência que pode atingir 200 Hz, ou seja, 200 impulsos por segundo. Isso significa que, como temos os mesmos neurônios desde que nascemos, eles estão sujeitos a um 'estresse', que precisa ser controlado", acrescenta. Esse controle pode ser a garantia de um envelhecimento saudável, com menos chances de desenvolver doenças degenerativas.

Além de agir contra a inflamação, a cafeína também exerceria um papel nos mecanismos neuronais envolvidos no envelhecimento, fase em que as conexões neuronais "já não são tão eficazes", explica Luísa Lopes.

"O que nós sabemos é que a cafeína consegue contribuir para manter esses mecanismos e fazer com que o funcionamento dos neurônios seja mais controlado e saudável, diminuindo o risco de degeneração", completa.

Para entender melhor esse processo, a neurocientista e a equipe de pesquisadores registram em laboratório a atividade neuronal de camundongos idosos. O objetivo é estudar o envelhecimento fisiológico para entender a demência e o aparecimento de patologias como a Doença de Alzheimer, que surgem em sua grande maioria na terceira idade.