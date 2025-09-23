Discurso de Macron na ONU está "fora de sintonia" e é "ultrapassado", diz jornalista palestino

O discurso do presidente francês, Emmanuel Macron, na Conferência de Alto Nível sobre a Palestina na ONU, na segunda-feira (23), suscita fortes reações. Saudado por defensores da existência de dois Estados e pela imprensa francesa, a fala não convenceu parte da população palestina. É o caso do jornalista palestino Qassan Muaddi, residente na Cisjordânia, entrevistado pela RFI nesta terça-feira (23).

"Acho que o discurso de Emmanuel Macron está um pouco fora de sintonia com a consciência da realidade deste, por assim dizer, conflito. Ficou evidente - e isso ninguém pode negar - que se trata de uma situação colonial, onde não há igualdade, onde há um ocupante e um ocupado, um colonizador. É simples assim", afirmou Muaddi, redator do site Hara 36. "É um povo que está sendo apagado e que não quer ser apagado da geografia e da história", acrescentou.

Na avaliação de Muaddi, Macron tentou a todo custo manter "uma velha narrativa que já está ultrapassada". Segundo o jornalista, "esse reconhecimento na ONU trata a questão do Estado palestino apenas como uma questão política abstrata", quando a situação vivida pelos palestinos residentes nos dois territórios é totalmente concreta.