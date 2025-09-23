Discurso de Trump na ONU é marcado por ironias, provocações e ataques ao multilateralismo

Durante o discurso, o republicano também atacou diretamente os países que reconheceram o Estado da Palestina, classificando esse gesto como "uma recompensa pelas atrocidades cometidas pelo Hamas". Ontem, na mesma sede das Nações Unidas, a França se juntou a cerca de 150 nações e reconheceu o Estado da Palestina. Para a Casa Branca, esse movimento representa uma legitimação indevida de grupos considerados terroristas por Washington. Trump afirmou ainda que os Estados Unidos vão "aniquilar" os traficantes de drogas venezuelanos.

O discurso reforçou sua postura de enfrentamento às "organizações globalistas", que, segundo Trump, contribuíram para o colapso da ordem mundial. A crítica se estendeu à Índia e à China, acusadas por ele de serem os "principais financiadores" da máquina de guerra russa ? uma referência direta às relações comerciais mantidas por ambos os países com Moscou, especialmente na área energética. Trump também fez um apelo direto aos países europeus: "Devem parar imediatamente de comprar petróleo russo", declarou, cobrando uma postura mais firme dos aliados ocidentais diante da invasão da Ucrânia.

Em Nova York, Trump tem encontros bilaterais agendados com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o argentino Javier Milei. Além disso, deve se reunir com líderes de países muçulmanos ? incluindo Catar, Arábia Saudita, Indonésia, Turquia, Paquistão, Egito, Emirados Árabes Unidos e Jordânia ? para discutir temas regionais. A guerra na Faixa de Gaza será tema de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU nesta terça-feira, marcada sem a presença de Israel, que protestou por ocorrer durante o Ano Novo judaico.

Contraponto de Guterres e Lula

Antes de Trump, o secretário-geral da ONU, António Guterres, defendeu justamente o oposto: reafirmou a importância do direito internacional, da centralidade do multilateralismo e da promoção da justiça e dos direitos humanos. Guterres também condenou os cortes na ajuda internacional ? uma referência direta à política externa de Trump ? afirmando que essas reduções "causam devastação" e equivalem a "sentenças de morte" para populações vulneráveis.

Desde que assumiu o poder em janeiro, Trump tem redesenhado as alianças dos Estados Unidos, impôs tarifas a diversos países, abandonou fóruns e organizações internacionais e cortou drasticamente o orçamento destinado à ajuda externa. Ainda assim, analistas como Richard Gowan, do International Crisis Group, acreditam que Trump aproveita esses grandes palcos para reforçar sua imagem internacional e se vangloriar de suas realizações. "Ele gosta da Assembleia Geral, aprecia a atenção dos líderes mundiais e pode usar o momento para sugerir que merece o Prêmio Nobel da Paz", afirmou.