Entenda por que o reconhecimento do Estado palestino é um processo simbólico, histórico, mas incerto

Dos 193 países-membros das Nações Unidas, mais de 150 reconhecem atualmente o Estado palestino - entre eles, grandes potências como China, Índia e Rússia, além da maioria dos países africanos e sul-americanos, e um número crescente de nações europeias. O objetivo é claro: relançar os esforços em prol de um povo aniquilado após décadas de guerra. No entanto, Israel está determinado a tomar um território que reivindica como seu e conta com o apoio de um forte aliado: os Estados Unidos.

Sem embaixadas

Até o momento, todos os países que anunciaram o reconhecimento da Palestina se limitaram a declarar sua intenção. Nem o Canadá, nem o Reino Unido, nem a Austrália se pronunciaram sobre a abertura de uma embaixada ou sobre a capital palestina. Já a França condiciona a abertura de um serviço diplomático à libertação dos reféns israelenses sequestrados pelo Hamas na Faixa de Gaza. Para Macron, essa é "uma das condições essenciais que defenderemos durante o processo de paz".

O principal objetivo da iniciativa é claro: pressionar Israel para o fim da guerra em Gaza, que já dura quase dois anos e provoca uma situação trágica no enclave palestino, classificada como "genocídio" por diversos líderes e entidades internacionais. Não por acaso a urgência do fim dos combates é mencionada por todas as nações que defendem o Estado da Palestina.

No entanto, apesar da iniciativa da comunidade internacional, muitos especialistas avaliam que não há condições, neste momento, para a formação de um Estado. Boa parte do território palestino é ocupado militarmente ou está em guerra com Israel. A Autoridade Palestina, que administra a Cisjordânia, por exemplo, não governa a Faixa de Gaza, embora seja um interlocutor privilegiado pelos líderes internacionais.

Por isso, o presidente palestino, Mahmoud Abbas, é convocado a reformar sua administração, e promete que "o Hamas não terá nenhum papel no [futuro] governo". O Canadá, por exemplo, sugere "a realização de eleições gerais em 2026, das quais o grupo Hamas não poderá participar".