Lula manda recado para Trump na ONU: 'A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável'

As novas sanções determinadas na véspera pelo governo americano ? com a aplicação da Lei Magnitsky à esposa do ministro Alexandre de Moraes e a suspensão do visto do advogado-geral da União, Jorge Messias, além de outras cinco autoridades ? injetaram ainda mais tensão na relação bilateral com os Estados Unidos. "Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade", afirmou o presidente.

Desde as primeiras frases, Lula apontou: "Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando a regra."

Defesa da democracia brasileira

Lula também fez referência direta à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro: "Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado, julgado e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas."

E concluiu com um recado: "Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos a autocratas e àqueles que os apoiam: nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis."

Havia expectativa de que Lula e Trump se cruzassem no palco da ONU, já que o americano discursava em seguida. Mas, por questões logísticas e um atraso de Trump, o encontro não aconteceu.