Milei tenta fechar 'socorro financeiro' com Trump para conter corrida cambial antes das eleições

Nas últimas horas, o governo anunciou a eliminação transitória do imposto sobre as exportações de grãos, cereais e carnes, chamado de retenções agropecuárias, implementado há 23 anos. É a galinha dos ovos de ouro do fisco argentino. As exportações de soja, por exemplo, deixam 26% do que vendem. Até o começo do ano, eram 33%.

Até o dia 31 de outubro - cinco dias após as eleições - ou até os primeiros US$ 7 bilhões, o governo não vai cobrar essas retenções como forma de incentivar os exportadores a ingressarem divisas no Banco Central. Isso mostra o desespero do governo por ter dólares suficientes para conter uma corrida cambial contra o peso, mesmo que a urgência comprometa o equilíbrio fiscal.

Além disso, como um sinal para os credores de que a Argentina não corre risco de reestruturar a dívida ou de dar um calote, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, divulgou uma nota na qual afirmou que "a Argentina é um aliado sistemicamente importante dos Estados Unidos" e que "o Departamento do Tesouro está disposto a fazer o que for necessário para apoiar a Argentina".

Ele acrescentou que as opções são três: um "swap", isto é, uma troca de divisas com o Banco Central argentino; também a compra direta de divisas ou a compra de dívida pública argentina em dólares.

No dia 15 de abril, Scott Bessent esteve em Buenos Aires, prometendo "pleno apoio dos Estados Unidos às audazes reformas econômicas" do presidente Milei. Logo depois das palavras do secretário norte-americano, Milei agradeceu a Bessent e a Trump "pelo apoio incondicional ao povo argentino".

A oposição a Milei questiona se será mesmo incondicional ou se haverá exigências. O secretário do Tesouro garante que Washington não vai impor nenhuma condição. Mas a desconfiança é grande: os adversários veem uma manobra eleitoral e advertem sobre os riscos geopolíticos de uma dívida com um país, e não com um organismo internacional de crédito. Surgem teorias sobre a exigência de terras raras, como no caso da Ucrânia, ou de controle do Estreito de Magalhães contra a China, como no caso do Canal do Panamá.