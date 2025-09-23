O Brasil e a ONU aos 80 anos: entre a esperança ambiental e a crise multilateral que trava o mundo

Apesar de sua atuação e projeção, o Brasil tem uma "histórica reivindicação" por uma participação mais ativa no Conselho de Segurança da ONU, composto por cinco membros fixos (China, Reino Unido, Estados Unidos, Rússia e França), que detêm o direito de veto, além de membros rotativos. No entanto, a modificação da Carta da ONU para ampliar o número de nações com assento no Conselho é um processo "bastante burocrático e improvável", exigindo a aprovação de dois terços dos votos dos países-membros e a concordância do próprio Conselho de Segurança, um cenário que parece "muito improvável", para a historiadora.

Aguiar levanta dúvidas sobre a eficácia de uma ampliação do Conselho no formato atual, citando a situação na Palestina como um exemplo claro da paralisia causada pelo veto de países aliados, especialmente os Estados Unidos, que são parceiros históricos de Israel, e que têm agido como um "grande entrave" para qualquer ação mais efetiva da ONU em certos contextos.

Os vetos cruzados no Conselho de Segurança impedem ações eficazes em crises como as do Oriente Médio e da Ucrânia. A ineficácia da ONU em conflitos, como os de Gaza e em outros locais como Nagorno-Karabakh, Sudão ou Níger, tem gerado desconfiança e questionamentos sobre sua relevância.

Brasil no protagonismo ambiental

Em um dos pilares mais urgentes da agenda global, o Brasil é reconhecido como um "país-chave" para as questões climáticas e o desenvolvimento sustentável, devido principalmente à vasta porção da Amazônia em seu território, explica a historiadora. A relevância do país é demonstrada por receber conferências da ONU, como a Rio 92, e pela preparação para sediar a COP 30, o que indica que o Brasil é visto como essencial para "atingir os objetivos climáticos e relacionados a um desenvolvimento sustentável".

Carolina Aguiar observa uma "certa descrença no papel da ONU", que ela associa a uma crise generalizada de organismos multilaterais e à ascensão da extrema direita. Existe uma preocupação real com a potencial saída dos Estados Unidos - que historicamente é o maior financiador da organização - de instâncias da ONU, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), e de acordos como o de Paris.