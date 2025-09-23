ONU denuncia 'tortura sistemática' de civis ucranianos por forças russas

Segundo relatório da ONU divulgado nesta terça-feira (23), autoridades russas submeteram civis ucranianos detidos em áreas ocupadas a tortura ? incluindo violência sexual ? de forma generalizada e sistemática. Desde o início da guerra, mais de 15 mil civis foram presos pela Rússia. Relatos consistentes de espancamentos e choques elétricos revelam um padrão contínuo de abusos.

"A Rússia deteve civis ucranianos em larga escala", afirmou Danielle Bell, chefe da missão da ONU, durante a apresentação do documento à imprensa. Falando de Kiev, ela informou que mais de 15 mil civis ucranianos foram detidos pelas forças russas desde o início da guerra, dos quais pelo menos 1.800 continuam presos.

Desde junho de 2023, investigadores da ONU entrevistaram 216 civis libertados. Segundo o relatório, 92% relataram de forma consistente e detalhada episódios de tortura ou maus-tratos durante o período de detenção. Os relatos incluem espancamentos severos com bastões e cassetetes, choques elétricos em várias partes do corpo. Muitos também disseram ter sofrido ameaças de morte e violência contra si ou familiares.